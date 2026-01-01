Волонтери «Української команди» передали бійцям 143 бригади ЗСУ машину «швидкої допомоги»

Волонтерський штаб «Українська команда» передав «швидку допомогу» 143 окремій механізованій бригаді.Про це волонтери повідомили у Facebook.«Кожна машина «швидкої допомоги», передана на передову, це збереження найціннішого — життя і здоров’я наших захисників. «Українська команда» передала «швидку» бійцям 143 окремої механізованої бригади», - йдеться у повідомленні.Ця бригада брала участь в боях під Бахмутом та Ізюмом, у звільненні Харківщини. А зараз виконує спеціальні завдання на різних гарячих напрямках, зазначили в «Українській команді».«Бажаємо їм повернутися додому живими та неушкодженими. І бути впевненими: якщо стане гаряче, допомога приїде миттєво», - сказав під час передачі автівки керівник волонтерського штабуРаніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення відправила на передову понад 100 позашляховиків, вантажівок, швидких та іншої автомобільної техніки. Також волонтери передали захисникам більш ніж 3700 дронів, майже 200 зарядних станцій, десятки систем РЕБ, «Старлінків», сіткометів тощо.