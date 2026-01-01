Пожежа на Волині: одна людина загинула, одна – у лікарні у важкому стані

Пожежа на Волині: одна людина загинула, одна – у лікарні у важкому стані
Під час пожежі в Нововолинську, що сталася 8 січня, вдалося врятувати людину. На жаль, також є і загиблий.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Вчора, 8 січня, ввечері у Нововолинську на вулиці Сірка сталася пожежа в однокімнатній квартирі на 4-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 17:19.

По прибуттю рятувальників 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ та 7 ДПРЧ м. Володимир встановлено, що горить житлова кімната. Під час гасіння пожежі з квартири врятовано чоловіка 1964 року народження, якого з опіками та отруєнням продуктами горіння у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Одна людина загинула.

Пожежу локалізовано о 17:48, ліквідовано о 17:58.

Вогнем знищено меблі, побутову техніку та домашні речі, пошкоджено оздоблення стін.



Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель на війні волинянина, якого вважали зниклим безвісти майже три роки
Сьогодні, 12:33
У Волинському драмтеатрі відкрили меморіальну дошку загиблому на війні колезі Назарію Гнатюку
Сьогодні, 12:00
Пожежа на Волині: одна людина загинула, одна – у лікарні у важкому стані
Сьогодні, 11:58
Яка батарея в iPhone 13?
Сьогодні, 11:37
На Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Ющик
Сьогодні, 11:23
Медіа
відео
1/8