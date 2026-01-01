Пожежа на Волині: одна людина загинула, одна – у лікарні у важкому стані

Під часв Нововолинську, що сталася 8 січня, вдалося врятувати людину. На жаль, також є і загиблий.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.Вчора, 8 січня, ввечері у Нововолинську на вулиці Сірка сталася пожежа в однокімнатній квартирі на 4-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.Повідомлення до служби 101 надійшло о 17:19.По прибуттю рятувальників 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ та 7 ДПРЧ м. Володимир встановлено, що горить житлова кімната. Під час гасіння пожежі з квартири врятовано чоловіка 1964 року народження, якого з опіками та отруєнням продуктами горіння у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Одна людина загинула.Пожежу локалізовано о 17:48, ліквідовано о 17:58.Вогнем знищено меблі, побутову техніку та домашні речі, пошкоджено оздоблення стін.Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.