На Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Ющик

полеглий Герой – Сергій Ющик.



Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.



Всупереч непростим погодним умовам, у міськраді просять всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти загиблого солдата на рідній землі.







Маршрут руху скорботного кортежу: селище Ратне — с. Видричі — с. Бузаки — с. Раків Ліс — м. Камінь-Каширський — вул. Героя України Миколи Цюрика — вул. Ковельська — центр міста — вул. Шевченка —с. Грудки — с. Видерта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 січня, до рідного дому у селі Видерта Камінь-Каширського району на Волині повертається «на щиті»Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.Всупереч непростим погодним умовам, у міськраді просять всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти загиблого солдата на рідній землі.Маршрут руху скорботного кортежу: селище Ратне — с. Видричі — с. Бузаки — с. Раків Ліс — м. Камінь-Каширський — вул. Героя України Миколи Цюрика — вул. Ковельська — центр міста — вул. Шевченка —с. Грудки — с. Видерта.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію