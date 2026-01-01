На Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Ющик
Сьогодні, 11:23
Сьогодні, 9 січня, до рідного дому у селі Видерта Камінь-Каширського району на Волині повертається «на щиті» полеглий Герой – Сергій Ющик.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Всупереч непростим погодним умовам, у міськраді просять всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти загиблого солдата на рідній землі.
Маршрут руху скорботного кортежу: селище Ратне — с. Видричі — с. Бузаки — с. Раків Ліс — м. Камінь-Каширський — вул. Героя України Миколи Цюрика — вул. Ковельська — центр міста — вул. Шевченка —с. Грудки — с. Видерта.
