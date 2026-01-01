Від засніжених Карпат до спекотного Єгипту: де волиняни відпочивали на різдвяно-новорічні свята





Волиняни активно подорожували під час різдвяно-новорічних свят, обираючи як закордонні напрямки, так і відпочинок в Україні. Про це у коментарі журналістам Катерина Павлова.



За її словами, характерною рисою сезону став попит на короткі подорожі тривалістю 5–8 днів, причому багато туристів планували поїздки ще восени.



«Бронювання ще на початку осені дозволяло не лише зафіксувати вигідні ціни, але й мати широкий вибір готелів. Проте цьогоріч ми також помітили цікавий тренд на спонтанні подорожі. Наприклад, деякі мандрівники бронювали квитки на Сицилію аж 31 грудня та зустрічали новорічну ніч у літаку», – розповіла Катерина.



Цьогоріч лідерами серед міжнародних подорожей стали:



Єгипет – завдяки прямому чартерному сполученню, системі «все включено» та гарантовано теплій погоді.

Об'єднані Арабські Емірати, Танзанія, Таїланд, Мальдіви – для туристів, які шукають екзотики.

Європейські сіті-вікенди та автобусні тури – особливо популярні для відвідування різдвяних ярмарків.



Європа залишається вічним фаворитом для створення новорічної казки. Проте варто зазначити, що екзотичні напрямки – це переважно преміумсегмент, оскільки на святкові дати ціни там значно зростають.



Не втрачають популярності й українські локації. За даними турагентства, Карпати залишаються головним напрямком для зимового відпочинку всередині країни.



«Найбільше запитів було на Буковель, Яремче та Верховину. Люди шукають затишні апартаменти з чаном, сауною та обов'язково – зі снігом, щоб повною мірою відчути атмосферу гірського Різдва. Багато хто бронює такі помешкання самостійно, але часто звертається до нас за консультаціями щодо логістики та додаткових послуг».



Орієнтовні ціни на різдвяно-новорічні тури:



Єгипет: 60 000 – 150 000 гривень на подружжя

Європейські вікенди: 8 000 – 30 000 гривень на одну особу

Екзотика (Мальдіви, Танзанія): від 100 000 гривень на двох

Вартість залежала від конкретних дат, тривалості, рівня готелю та типу харчування.



За прогнозами фахівців, тенденції на січень-лютий збережуться. Волиняни продовжують планувати поїздки до Єгипту, ОАЕ та Таїланду, а також короткі європейські тури.



«Ми помічаємо дві чіткі тенденції: по-перше, все більше людей бронюють тури заздалегідь, щоб уникнути переплат. По-друге, зростає популярність індивідуальних маршрутів, де туристи відвідують за одну подорож кілька країн чи міст.Також бачимо стабільний попит від військових, які обирають сімейний відпочинок на морі», – підсумувала Катерина Павлова.



Туроператори очікують, що потік подорожей, як за кордон, так і по Україні, залишиться активним упродовж усієї зими.

