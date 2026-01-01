У Луцьку за 30 млн грн хочуть реконструювати одне з відділень в обласному перинатальному центрі

Оголошено тендер на реконструкцію відділення невідкладної допомоги у Волинському обласному перинатальному центрі.

Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro.

Замовником робіт є комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради.

Оголошена вартість реконструкції відділення невідкладної допомоги з рентгенівським кабінетом головного корпусу КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" становить 30 млн 328 тисяч гривень.

Кінцевий термін подачі пропозицій - 26 січня.

