У Луцьку за 30 млн грн хочуть реконструювати одне з відділень в обласному перинатальному центрі
Сьогодні, 15:04
Оголошено тендер на реконструкцію відділення невідкладної допомоги у Волинському обласному перинатальному центрі.
Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro.
Замовником робіт є комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради.
Оголошена вартість реконструкції відділення невідкладної допомоги з рентгенівським кабінетом головного корпусу КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" становить 30 млн 328 тисяч гривень.
Кінцевий термін подачі пропозицій - 26 січня.
