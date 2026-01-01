У Луцьку за 30 млн грн хочуть реконструювати одне з відділень в обласному перинатальному центрі





Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro.



Замовником робіт є комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради.



Оголошена вартість реконструкції відділення невідкладної допомоги з рентгенівським кабінетом головного корпусу КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" становить 30 млн 328 тисяч гривень.



Кінцевий термін подачі пропозицій - 26 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оголошено тендер на реконструкцію відділення невідкладної допомоги у Волинському обласному перинатальному центрі.Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro.Замовником робіт є комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради.Оголошена вартість реконструкції відділення невідкладної допомоги з рентгенівським кабінетом головного корпусу КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" становить 30 млн 328 тисяч гривень.Кінцевий термін подачі пропозицій - 26 січня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію