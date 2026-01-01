У селі на Волині колишню ферму хочуть реконструювати в свинокомплекс





Зокрема, передбачено реконструкцію колишньої ферми великої рогатої худоби (приміщень телятнику загальною площею 1921,4 кв.м, корівнику загальною площею 1645,4 кв.м) в свинокомплекс повного виробничого циклу − від утримання свиноматок та отримання поросят до відгодівлі і реалізації тварин у живій вазі. Про це інформує Сергій Борисюк у фейсбуці, передає



Місце провадження планованої діяльності: село Поступель, вулиця Травнева 8, 10, 12, 14.



«Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер завдяки створенню робочих місць, податковим надходженням до місцевого та державного бюджету. Передбачається забезпечення санітарно-гігієнічних норм та правил охоронних, відновлювальних та захисних заходів. Також забезпечать санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження відповідно до чинного законодавства України», − ідеться в повідомленні.



Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з оцінки впливу на довкілля, також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.



Надаючи зауваження і пропозиіцї «Реєстраційний номер справи 15306 про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності», вони будуть розміщенні в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання. Особи, що надають зауваження і пропозиції, засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля.



Відповідно до законодавства рішенням про провадження цієї планованої діяльності буде :



- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- дозвіл на викид забруднюючих речовин;

- дозвіл на здійснення операції з оброблення відходів.



Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, 43027, м. Луцьк, Київський майдан. 9,



Жителів села Поступель просять взяти активну участь в обговоренні повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Ратнівський Аграрій» інформує про намір проводити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.Зокрема, передбачено реконструкцію колишньої ферми великої рогатої худоби (приміщень телятнику загальною площею 1921,4 кв.м, корівнику загальною площею 1645,4 кв.м) в свинокомплекс повного виробничого циклу − від утримання свиноматок та отримання поросят до відгодівлі і реалізації тварин у живій вазі. Про це інформує Сергій Борисюк у фейсбуці, передає Район. Ратне Місце провадження планованої діяльності: село Поступель, вулиця Травнева 8, 10, 12, 14.«Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер завдяки створенню робочих місць, податковим надходженням до місцевого та державного бюджету. Передбачається забезпечення санітарно-гігієнічних норм та правил охоронних, відновлювальних та захисних заходів. Також забезпечать санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження відповідно до чинного законодавства України», − ідеться в повідомленні.Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з оцінки впливу на довкілля, також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.Надаючи зауваження і пропозиіцї «Реєстраційний номер справи 15306 про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності», вони будуть розміщенні в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання. Особи, що надають зауваження і пропозиції, засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля.Відповідно до законодавства рішенням про провадження цієї планованої діяльності буде :- дозвіл на виконання будівельних робіт;- дозвіл на викид забруднюючих речовин;- дозвіл на здійснення операції з оброблення відходів.Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, 43027, м. Луцьк, Київський майдан. 9, [email protected] , +38 (0332) 74-01-32, (0332) 77-82-32, +38 (0332) 77-81-69, Відділ оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.Жителів села Поступель просять взяти активну участь в обговоренні повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію