Якою буде погода у неділю, 11 січня, у Луцьку та на Волині

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 січня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16° морозу, вдень 8-10° морозу.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу.

