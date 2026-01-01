Якою буде погода у неділю, 11 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16° морозу, вдень 8-10° морозу.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу.
