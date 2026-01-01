Де у Луцьку здати ялинки після свят





Привозити хвойні дерева можна на майданчики для великогабаритних відходів та центрів управління відходами, радить директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк, передає



Зокрема, дерева можна залишити у:



Центрі сортування сміття «Чистий Луцьк» — вул. Транспортна, 7;



Центрі управління відходами «Чисте довкілля» — проспект Соборності, 19-Б;



Центрі управління відходами «Чиста громада» — поблизу полігону ТПВ у селі Брище.



Надалі зібрані ялинки подрібнюють та використовують як паливо для твердопаливних котлів комунальних підприємств.



Обробка залежить від стану дерев, зокрема якщо вони сухі, їх спрямовують саме на обігрів, але є й ті, які передають на корм тваринам, зазначив очільник підприємства.



Луцький зоопарк



Ще одна з локацій, куди можна привезти ялинки, — місцевий звіринець, розповіла misto.media директорка зоопарку Людмила Денисенко.



З її слів, важливо, аби дерева були без штучного снігу, блискіток, гірлянд та іграшок. Також ялинка має бути не пересушеною, бо такі дерева вже не підходять.



«Якщо хвоя в хорошому стані, вона може слугувати декорацією у вольєрах, укриттям для тварин від снігу та вітру або навіть іграшкою, приміром, для приматів. Частину дерев також використовують для обігріву приміщень», — зазначила Денисенко.



Привезти дерева можна безпосередньо до входу в зоопарк за адресою: вул. Глушець, 16 з 10:00 до 16:00.



Станом на 7 січня, перші ялинки почали отримувати від підприємців, які їх не продали до свят, додала директорка зоопарку.

