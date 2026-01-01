Де у Луцьку здати ялинки після свят

Де у Луцьку здати ялинки після свят
Після завершення різдвяно-новорічних свят лучани можуть здати живі ялинки на перероблення або передати для повторного використання.

Привозити хвойні дерева можна на майданчики для великогабаритних відходів та центрів управління відходами, радить директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк, передає misto.media.

Зокрема, дерева можна залишити у:

Центрі сортування сміття «Чистий Луцьк» — вул. Транспортна, 7;

Центрі управління відходами «Чисте довкілля» — проспект Соборності, 19-Б;

Центрі управління відходами «Чиста громада» — поблизу полігону ТПВ у селі Брище.

Надалі зібрані ялинки подрібнюють та використовують як паливо для твердопаливних котлів комунальних підприємств.

Обробка залежить від стану дерев, зокрема якщо вони сухі, їх спрямовують саме на обігрів, але є й ті, які передають на корм тваринам, зазначив очільник підприємства.

Луцький зоопарк

Ще одна з локацій, куди можна привезти ялинки, — місцевий звіринець, розповіла misto.media директорка зоопарку Людмила Денисенко.

З її слів, важливо, аби дерева були без штучного снігу, блискіток, гірлянд та іграшок. Також ялинка має бути не пересушеною, бо такі дерева вже не підходять.

«Якщо хвоя в хорошому стані, вона може слугувати декорацією у вольєрах, укриттям для тварин від снігу та вітру або навіть іграшкою, приміром, для приматів. Частину дерев також використовують для обігріву приміщень», — зазначила Денисенко.

Привезти дерева можна безпосередньо до входу в зоопарк за адресою: вул. Глушець, 16 з 10:00 до 16:00.

Станом на 7 січня, перші ялинки почали отримувати від підприємців, які їх не продали до свят, додала директорка зоопарку.

