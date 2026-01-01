В Італії скасували виступ пропутінської балерини, яка народилася у Луцьку
Сьогодні, 23:19
У Флоренції скасували виступи російських артистів Світлани Захарової та Вадима Репіна, котрі мали відбутися 20–21 січня у театрі Maggio Musicale Fiorentino.
Про це йдеться на сайті театру, - пише Суспільне Культура.
Установа зазначає, що постановку Pas de deux for toes and fingers, у якій мали взяти участь артисти, "тимчасово призупинили", а причиною такого рішення є "поточна міжнародна напруженість, яка може поставити під загрозу успіх виставки". Глядачі отримають відшкодування за квитки.
Раніше посольство України в Італії звернулося до мерії Флоренції та керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino із закликом скасувати виступи Захарової та Репіна. Українська сторона наголосила, що такі виступи спрямовані на "відбілювання репутації Росії" в умовах її збройної агресії проти України.
Скасування виступу в Сеулі
Це не перший випадок, коли участь Захарової у міжнародних проєктах викликає дипломатичну реакцію. У березні 2024 року Сеульський центр мистецтв у Південній Кореї скасував балет Modanse, у якому Захарова виконувала головну роль.
Посольство України в Кореї заявило, що Захарова і нинішній директор Великого театру Валерій Гергієв "активно та публічно потурали злочинним діям російського режиму в Україні". Там додали, що Росія використовує подібні заходи як форму культурної зброї для виправдання війни та геноциду, і закликали міжнародних партнерів призупинити культурну співпрацю з росіянами.
Тому Сеульський центр мистецтв, підпорядкований Міністерству культури, спорту і туризму, оголосив про скасування вистави.
Хто така Світлана Захарова
Світлана Захарова — російська балерина, народжена 1979 року в Луцьку. Вона є примою Большого театру, народною артисткою Росії та колишньою депутаткою Державної думи від партії "Єдина Росія".
Захарова — довірена особа Володимира Путіна під час президентської кампанії 2024 року, ректорка Московської державної академії хореографії та членкиня Ради при президенті РФ з культури й мистецтва.
Захарова публічно підтримала анексію Криму у 2014 році, підписавши лист діячів культури на підтримку дій Кремля. У 2019 році вона отримала орден "За заслуги перед Вітчизною" від Путіна, а у 2023 році потрапила під санкції РНБО України за підтримку російської агресії.
