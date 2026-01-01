Показали тренування розвідки спецпризначення луцької бригади «Любарт»

Показали тренування розвідки спецпризначення луцької бригади «Любарт»
Опублікували відео зимових тренувань роти розвідки спеціального призначення луцької 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» Нацгвардії.

Про це військова частина повідомила в телеграмі.

«Ці хлопці не чекають на запрошення. Вони самі обирають час і місце, діючи з тим особливим шиком, який притаманний лише впевненим у собі майстрам. Розвідка — це справжні «гангстери» мілітарного світу. Вони з’являються нізвідки, з посмішкою роблять свою роботу і зникають ще до того, як ворог усвідомить, що сталося», - йдеться у повідомленні.

Зимові тренування роти розвідки спеціального призначення 20 бригади «Любарт».


Теги: Любарт, наближають перемогу
