Показали тренування розвідки спецпризначення луцької бригади «Любарт»

Опублікували відео зимовихроти розвідки спеціального призначення луцької 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» Нацгвардії.Про це військова частина повідомила в телеграмі.«Ці хлопці не чекають на запрошення. Вони самі обирають час і місце, діючи з тим особливим шиком, який притаманний лише впевненим у собі майстрам. Розвідка — це справжні «гангстери» мілітарного світу. Вони з’являються нізвідки, з посмішкою роблять свою роботу і зникають ще до того, як ворог усвідомить, що сталося», - йдеться у повідомленні.Зимові тренування роти розвідки спеціального призначення 20 бригади «Любарт».