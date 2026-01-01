Щеплення від ВПЛ у Луцьку: всі деталі

щеплень для дівчат 12-13 років.



Станом початок місяця у Луцькій міській дитячій поліклініці проти ВПЛ щепили 145 дівчаток. Медичний заклад отримав 250 доз вакцини, пише



Лікарка-педіатриня міської дитячої поліклініки Марія Вілюра розповіла, що наразі безплатну обов'язкову вакцинацію проводять для дівчат віком 12-13 років.



"Зараз вакцинація проводиться одноразово за кошти державного бюджету. Зараз у нас є в наявності вакцина "Гардаксил 9". Після вакцинації можлива реакція, адже це імунна відповідь організму на введення вакцини. Дітки, які отримали вакцинацію, відзначають незначний біль у місті введення у день вакцинації", — сказала лікарка.



На прийом до педіатрині лучанка Катерина Фірс привела 12-річну доньку Вікторію. Жінка зазначила: запланували зробити щеплення від вірусу папіломи людини. Зі слів школярки, щеплення робить, аби в майбутньому не захворіти.



"Нам колись гінеколог порадив, щоб зробити все ж у майбутньому і щоб захистити дитину від хвороб, яких зараз дуже багато у жінок, і тому вирішили, а тут і шанс з’явився", — розповіла жінка.



Зі слів медичної сестри Оксани Малиновської, вакцина, якої є в достатній кількості, зберігається у холодильниках.



"Вакцина однодозна, відразу заповненим шприцом з двома голками. Згідно конституції дитини, одна голка більша, а інша менша. Ми дивимося, яка дитинка, і виконуємо щеплення", — розповіла медсестра.



Лікарка-епідеміологиня відділу імунопрофілактики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Ніколаєнко розповіла, що для щеплення дівчат 12-13 років у медзакладах використовують вакцину "Гардасил-9".



"Однодозна вакцина виробника – Нідерланди. Це є 9-валентна вакцина, яка діє проти дев'яти штамів вірусу папіломи, в тому числі 16 та 18, які є найбільш онкогенними і ймовірно викликають рак шийки матки", — говорить епідеміологиня.



Світлана Ніколаєнко зазначила, що вакцинацію дівчат проти ВПЛ можна розпочинати з 9 років, якщо батьки дитини мають таке бажання. Також, з її слів, рекомендовано вакцинувати хлопчиків, однак наразі це можливо лише за власні кошти, оскільки до календаря щеплень обов’язкових щеплень включена тільки категорія дівчат 12-13 років.



"Вакцина, яка доступає до нас на регіональний склад з центрального складу. Вона до нас не поступає не вся одночасно. Вона поступає частинами, тобто зараз ми отримали частину. Потім отримуємо вакцину і вакцини достатньо, щоб вакцинувати всіх дівчаток 12-13 років, які підлягають вакцинації цьому 2026 році", — додала епідеміологиня .



Найкраще лікування — це профілактика, зазначила лікарка-гінекологиня дитячого та підліткового віку Валентина Вдовенко. Щеплення роблять вакциною, яка захищає від дев’яти типів цього вірусу. З її слів, щеплення проти ВПЛ убезпечує від раку шийки матки, раку прямої кишки та раку носоглотки.



"У 90 % випадків рак шийки матки викликається вірусом папіломи людини, і 10% іншими причинами. В першу чергу в жінок це – рак шийки матки, рак прямої кишки, рак носоглотки. У чоловіків, на жаль, так само викликає раки чоловічих статевих органів, викликають раки прямої кишки, викликають також раки носоглотки", — сказала лікарка.



Зі слів Валентини Вдовенко, з 14 років дівчатам потрібно проходити медичний огляд у лікаря один раз на рік.



Станом на січень 2026 року Волинь отримала 3320 доз вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), котру розподілили на медичні заклади області. Щеплення безплатне, розповіла керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.



Що відомо про вірус папіломи людини та вакцину



Вірус папіломи людини (ВПЛ) — це група вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки та передаються переважно статевим шляхом. Інфікування ВПЛ може призводити до появи доброякісних утворень (наприклад, бородавок) або розвитку онкологічних захворювань.



Існує понад 200 типів ВПЛ, які поділяються на групи високого та низького онкогенного ризику. За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2019 році ВПЛ став причиною близько 620 тисяч випадків раку в жінок і 70 тисяч у чоловіків, при цьому рак шийки матки — четвертий за поширеністю серед жінок.



Вакцину "Гардасил" виробляє американська компанія Merck Sharp & Dohme (MSD). Вакцина формує захист від дев’яти типів ВПЛ, включно з високим онкогенним ризиком (типи 16 і 18).





