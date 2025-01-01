Три волинські підприємства потрапили до рейтингу найбільших компаній Forbes





Про це



В опублікованій таблиці аналітики «Forbes Україна» вказали 202 підприємства або ж групи компаній, їхній виторг за минулий рік, за 6 місяців 2025-го, а також відсоток, на який він змінився за цих пів року, крім того, кількість співробітників та у деяких випадках – прибуток.



Найвище серед волинських підприємств у рейтингу, на 15 місці, – WOG. Яке саме підприємство, чи групу цієї торгової марки мають на увазі упорядники цього списку, важко сказати, адже за даними видання, компанія виторгувала за 2024 рік 55,2 мільярда гривень. За шість місяців цього року виторг зріс на 5% і склав 27,4 мільярда гривень. А також WOG працевлаштувала 7 тисяч людей.



Щоправда, фактично однойменне товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Ойл Груп» з Луцька має річний виторг майже 540 мільйонів гривень, а от зареєстроване за цією ж адресою ТОВ «Петрол Партнер» отримало у 2024-му 49 мільярдів гривень доходу.



Співвласники обох фірм – Світлана Івахів та Сергій Лагур. Торік WOG займала 12 місце в цьому рейтингу.



Світлана Івахів – колишня дружина нардепа з Волині Степана Івахіва, який у 2022 році у рейтингу найбагатших українців був на 54-му місці.



На 126-му місці (у 2024-му № 109) – група компаній «Кроноспан». Минулорічний виторг фірми, згідно з обрахунками «Forbes Україна», становив 9 мільярдів, а за пів року 2025-го – 5,7 мільярда гривень. Тобто приріст становить 36%. На фірмах працевлаштовані 583 працівники.



Вочевидь укладачі рейтингу мали на увазі ТОВ «Кроноспан УА» із Нововолинська з доходом 5,6 мільярда гривень та ТОВ «Кроноспан Рівне», у якого 3,4 мільярда доходу. Ця фірма зареєстрована у селі Городок на Рівненщині. Крім того, у Нововолинську приписана ТОВ «Кроноспан УКР», яка виторгувала понад 8 мільйонів гривень.



У цих фірм змінився засновник: замість «Кроноспан Холдінгс П. Л. С.» – «Кроноспан ПЛС». Обидві компанії зареєстровані на Кіпрі.



Група компаній «Kronospan» створена в Австрії 1897 року. Сьогодні вона є великим світовим виробником листових матеріалів із деревини, до якої входить понад 40 підприємств у різних країнах.



На 129-му місці рейтингу – «Волинь-Зерно-Продукт» (у 2024-му № 135). Компанія виторгувала за 2024-й 8,9 мільярда гривень і отримала понад 200 мільйонів гривень прибутку. За 6 місяців 2025-го року – виторг зріс на 13% до 3,7 мільярда гривень. На агропідприємстві – 992 працівники.



Фірма «Волинь-Зерно-Продукт» входить до групи агрокомпаній «Вілія». Власник – відомий аграрій із села Липляни Луцького району Євген Дудка.



Група «Вілія» об’єднує майже два десятки підприємств аграрного сектору у Волинській та Рівненській областях. Вони займаються рослинництвом, зберіганням зернових та зернотрейдингом.



Торік 88-ме місце рейтингу найбільших українських компаній посідала луцька фірма «Волиньтабак». Нині це підприємство на стадії банкрутства.

