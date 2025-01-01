У Луцьку відкривається нова ковзанка «Снігова королева»: коли і які ціни





Про це йдеться в місцевих телеграм-каналах, передає



Як відомо, цього сезону ковзанка «Снігова королева» переїхала на територію Луцького національного технічного університету.



Повідомляється, що лід майже готовий, тож днями відбудеться відкриття:



для студентів – 2 грудня,

для всіх – 4–5 грудня.

На новій локації облаштовані:



роздягальні,

душові,

інклюзивні вбиральні,

тренерська,

кімната для заточування ковзанів,

трибуна на 162 місця,

зона харчування.



На ковзанці пропонується прокат 520 пар ковзанів, кафе з фастфудом і гарячими напоями.



Ціни минулого року буди такими:



будні 150-200 грн,

вихідні 200-300 грн.

Цьогоріч вартість катання може зрости на 50-70 грн.



Поруч на території ЛНТУ є озеро для катання на свіжому повітрі, якщо триматимуть морози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оголосили про відкриття ковзанки «Снігова королева».Про це йдеться в місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент" Як відомо, цього сезону ковзанка «Снігова королева» переїхала на територію Луцького національного технічного університету.Повідомляється, що лід майже готовий, тож днями відбудеться відкриття:для студентів – 2 грудня,для всіх – 4–5 грудня.На новій локації облаштовані:роздягальні,душові,інклюзивні вбиральні,тренерська,кімната для заточування ковзанів,трибуна на 162 місця,зона харчування.На ковзанці пропонується прокат 520 пар ковзанів, кафе з фастфудом і гарячими напоями.Ціни минулого року буди такими:будні 150-200 грн,вихідні 200-300 грн.Цьогоріч вартість катання може зрости на 50-70 грн.Поруч на території ЛНТУ є озеро для катання на свіжому повітрі, якщо триматимуть морози.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію