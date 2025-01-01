У Луцьку відкривається нова ковзанка «Снігова королева»: коли і які ціни

У Луцьку відкривається нова ковзанка «Снігова королева»: коли і які ціни
У Луцьку оголосили про відкриття ковзанки «Снігова королева».

Про це йдеться в місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент".

Як відомо, цього сезону ковзанка «Снігова королева» переїхала на територію Луцького національного технічного університету.

Повідомляється, що лід майже готовий, тож днями відбудеться відкриття:

для студентів – 2 грудня,
для всіх – 4–5 грудня.
На новій локації облаштовані:

роздягальні,
душові,
інклюзивні вбиральні,
тренерська,
кімната для заточування ковзанів,
трибуна на 162 місця,
зона харчування.

На ковзанці пропонується прокат 520 пар ковзанів, кафе з фастфудом і гарячими напоями.

Ціни минулого року буди такими:

будні 150-200 грн,
вихідні 200-300 грн.
Цьогоріч вартість катання може зрости на 50-70 грн.

Поруч на території ЛНТУ є озеро для катання на свіжому повітрі, якщо триматимуть морози.

