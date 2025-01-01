У Луцьку учень розпилив сльозогінний газ у школі: судили його матір
Сьогодні, 22:12
Луцький міськрайонний суд призначив покарання матері учня, який у громадському місці розпилив газовий балончик.
Про це йдеться у постанові, яку оприлюднили в Єдиному державному реєстрі, пише ІА "Волинські Новини".
За матеріалами справи, випадок трапився у ліцеї №25.
Вранці 22 жовтня учень у приміщенні класу розпилив газовий балончик «Терен 4» сльозогінної дії, чим створив небезпеку для оточуючих та порушив право на перебування в безпечному освітньому середовищі інших школярів та вчителя.
Оскільки порушник – неповнолітній, то до відповідальності притягнули матір юнака.
Під час судового розгляду жінка покаялася, пообіцяла, що в майбутньому такого не повториться, та зобов'язалася більше часу приділяти вихованню дитини.
Тож суддя визнав лучанку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків та застосував адміністративне стягнення у виді попередження. Проте жінка все ж має сплатити 605 гривень судового збору.
