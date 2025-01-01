У Луцьку учень розпилив сльозогінний газ у школі: судили його матір

У Луцьку учень розпилив сльозогінний газ у школі: судили його матір
Луцький міськрайонний суд призначив покарання матері учня, який у громадському місці розпилив газовий балончик.

Про це йдеться у постанові, яку оприлюднили в Єдиному державному реєстрі, пише ІА "Волинські Новини".

За матеріалами справи, випадок трапився у ліцеї №25.

Вранці 22 жовтня учень у приміщенні класу розпилив газовий балончик «Терен 4» сльозогінної дії, чим створив небезпеку для оточуючих та порушив право на перебування в безпечному освітньому середовищі інших школярів та вчителя.

Оскільки порушник – неповнолітній, то до відповідальності притягнули матір юнака.

Під час судового розгляду жінка покаялася, пообіцяла, що в майбутньому такого не повториться, та зобов'язалася більше часу приділяти вихованню дитини.

Тож суддя визнав лучанку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків та застосував адміністративне стягнення у виді попередження. Проте жінка все ж має сплатити 605 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оксфордський словник назвав слово 2025 року
Сьогодні, 23:19
Три волинські підприємства потрапили до рейтингу найбільших компаній Forbes
Сьогодні, 22:43
У Луцьку учень розпилив сльозогінний газ у школі: судили його матір
Сьогодні, 22:12
У Луцьку відкривається нова ковзанка «Снігова королева»: коли і які ціни
Сьогодні, 21:45
На Театральному майдані Луцька почали прикрашати ялинки
Сьогодні, 21:11
Медіа
відео
1/8