Оксфордський словник назвав слово 2025 року





Як передає



Зазначається, що rage bait – це онлайн-контент, спеціально створений для того, щоб викликати гнів або обурення. Цей контент може бути дратівливим, провокаційним або образливим і зазвичай розміщується з метою збільшення відвідуваності або залучення уваги до певної вебсторінки або контенту в соцмережах.



Упродовж останнього року використання терміну rage bait збільшилося втричі. Вперше цей вислів був використаний у 2002 році. Тоді його використали у комп’ютерній мережі Usenet, щоб позначити певний тип реакції одного водія на сигнал іншого водія, який просить його пропустити.



В обраному Оксфордським словником вислові обидва слова є добре укоріненими в англійській мові словами і походять з часів середньоанглійської мови. Хоча rage bait є близьким аналогом етимологічно спорідненого терміну clickbait (клікбейт), який теж покликаний заохотити до онлайн-взаємодії та має потенціал викликати роздратування, rage bait має більш специфічну спрямованість на те, щоб викликати гнів, розбрат та поляризацію.



«Той факт, що слово rage bait існує і його використання різко зросло, означає, що ми все більше усвідомлюємо маніпулятивні тактики, на які можемо потрапити в Інтернеті», – сказав президент Oxford Languages Каспер Гратволь.





