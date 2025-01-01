Оксфордський словник назвав слово 2025 року

Оксфордський словник оголосив rage bait (приманка для люті) словом 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Oxford University Press.

Зазначається, що rage bait – це онлайн-контент, спеціально створений для того, щоб викликати гнів або обурення. Цей контент може бути дратівливим, провокаційним або образливим і зазвичай розміщується з метою збільшення відвідуваності або залучення уваги до певної вебсторінки або контенту в соцмережах.

Упродовж останнього року використання терміну rage bait збільшилося втричі. Вперше цей вислів був використаний у 2002 році. Тоді його використали у комп’ютерній мережі Usenet, щоб позначити певний тип реакції одного водія на сигнал іншого водія, який просить його пропустити.

В обраному Оксфордським словником вислові обидва слова є добре укоріненими в англійській мові словами і походять з часів середньоанглійської мови. Хоча rage bait є близьким аналогом етимологічно спорідненого терміну clickbait (клікбейт), який теж покликаний заохотити до онлайн-взаємодії та має потенціал викликати роздратування, rage bait має більш специфічну спрямованість на те, щоб викликати гнів, розбрат та поляризацію.

«Той факт, що слово rage bait існує і його використання різко зросло, означає, що ми все більше усвідомлюємо маніпулятивні тактики, на які можемо потрапити в Інтернеті», – сказав президент Oxford Languages Каспер Гратволь.


