2 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 2 грудня святкує журналістка(на фото).Також особисте свято сьогодні у перукарята громадської діячкиВолиньPost вітає їх з цим святом, а також усіх волинян, для кого цей день є особливим, та зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи!2 грудня в Україні і світі Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Цей день встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1986 року та спрямований на підвищення обізнаності про сучасні форми рабства, які, на жаль, досі існують у багатьох країнах світу. Дата 2 грудня обрана на честь ухвалення Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (1949 р.). За оцінками, понад 50 мільйонів людей у світі перебувають у сучасних формах рабства (за даними звітів 2020-х років). Найбільші ризики зосереджені в бідних країнах або регіонах, охоплених конфліктами, проте навіть у розвинених державах фіксуються випадки експлуатації.А ще 2 грудня Міжнародний день модельної залізниці. Це свято створене для вшанування захоплення модельними залізницями, яке поєднує творчість, технічну майстерність і любов до залізничного транспорту. Модельна залізниця — це мініатюрна копія залізничної системи. Сучасний Міжнародний день модельної залізниці був створений для популяризації цієї діяльності серед широкої аудиторії.2 грудня святкують День спеціальної освіти. Це неофіційне свято, яке вшановує значення інклюзивного навчання та спеціальної освіти для дітей і дорослих із особливими освітніми потребами. Його метою є привернення уваги до важливості підтримки людей із фізичними, розумовими чи емоційними труднощами в освітньому процесі.Також 2 грудня Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища. Це ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про проблему забруднення планети та способи її вирішення. День нагадує про необхідність активних дій для збереження екологічного балансу Землі. Забруднення навколишнього середовища має катастрофічні наслідки для всієї планети. Запобігання цьому — це крок до створення сталого майбутнього, де природа, людина й технології можуть співіснувати в гармонії.