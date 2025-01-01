Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 грудня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2–3 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У вівторок, 2 грудня, очікується низька сонячна активність — відчутних магнітних хвилювань і бур не буде. У середу, 3 грудня, очікуються несильні магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 грудня
Сьогодні, 03:11
Курс валют на 2 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Оксфордський словник назвав слово 2025 року
01 грудня, 23:19
Три волинські підприємства потрапили до рейтингу найбільших компаній Forbes
01 грудня, 22:43
Медіа
відео
1/8