Відключення світла: як зміняться ціни на яйця та курятину





Виконавчий директор Асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко розповів виданню



Він зазначив, що виробництво м’яса птиці та яєць дуже чутливе до стабільного електропостачання.



«Використання альтернативних джерел забезпечення електроенергією негативно відображається на собівартості яєць і м’яса птиці. Постійне відключення електроенергії стає загрозою не лише для виробництва продукції, а й взагалі для подальшого існування галузі птахівництва та продовольчої безпеки держави», — сказав експерт.



Карпенко підкреслив, що відключення світла загрожують втратами поголів’я та зростанням собівартості продукції.



За словами Карпенка, ще суворіші вимоги є до забезпечення електроенергією у виробників м’яса птиці, яка необхідна для інкубації протягом всього технологічного циклу вирощування, забою птиці, переробки, зберігання та доставлення готової продукції споживачам.



Він додав, що виробництво комбікормів для годівлі птиці не зовсім ще адаптовано до функціонування за умови відключення електроенергії. Обладнання комбікормових заводів не може працювати стабільно на дизель-генераторах, що ставить під загрозу збереження поголів’я.



«Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги для його запуску та роботи, забезпечення всіх пов’язаних процесів виготовлення комбікорму згідно раціонів, чого дизель-генератори забезпечити просто не здатні. Неможливість виготовити комбікорм ставить під загрозу неминучої втрати поголів’я птиці», — підкреслив експерт.



Карпенко зауважив, що використання альтернативних джерел електроенергії може призвести до здорожчання продукції птахівництва на 15-20%.

