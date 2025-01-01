У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті

У Луцьку працюватиме резиденція Святого Миколая в укритті
У Луцьку з 5 по 7 грудня працюватиме резиденція Святого Миколая, розміщена в підземеллях старовинного монастиря.

Про це повідомляє Луцький міський молодіжний центр.

Резиденція прийматиме відвідувачів щодня з 14:00 до 20:00. Діти та дорослі зможуть особисто зустрітися зі Святим Миколаєм, розповісти про свої мрії та передати листи з побажаннями.

Вхід безкоштовний, організатори вітають донати на потреби ЗСУ. Вікових обмежень немає.

Групи від 5 до 15 людей потребують попередньої реєстрації через форму на сайті . Кількість груп на день обмежена. Індивідуальні відвідувачі можуть приходити без попередньої реєстрації у робочий час резиденції – у порядку живої черги. Батьки, які хочуть передати дитині заздалегідь підготований подарунок, можуть обговорити деталі з організаторами. Вхід до резиденції – через арт-галерею «Образ» на проспекті Волі, 2.

Додаткова інформація та запис груп: +380 95 155 82 27.

