Навіки 20: на фронті поліг Герой Станіслав Столярук із Волині

Турійська громада в скорботі – на війні на Харківщині загинув краянинПро це селищна рада повідомила у фейсбуці.Як ідеться у повідомленні, 28 листопада 2025 року загинув солдат Столярук Станіслав Павлович (10.03.2005 р.н.), уродженець с. Турія.Станіслав був оператором безпілотних літальних апаратів 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.Загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Куп'янського р-ну Харківської області внаслідок ворожого обстрілу і влучання FPV-дрона.Станіслав був вірний військовій присязі до останнього подиху. Не одружений, виховувався мамою, пішов на війну добровольцем.«Висловлюємо щирі співчуття мамі, рідним і близьким Станіслава. Хай Господь дає сили пережити непоправний біль втрати. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомимо пізніше. В громаді оголошується триденна жалоба. Вічна пам’ять Герою! Слава захиснику України!» - зазначили у громаді.