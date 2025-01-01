Навіки 20: на фронті поліг Герой Станіслав Столярук із Волині
Сьогодні, 09:30
Турійська громада в скорботі – на війні на Харківщині загинув краянин Станіслав Столярук.
Про це селищна рада повідомила у фейсбуці.
Як ідеться у повідомленні, 28 листопада 2025 року загинув солдат Столярук Станіслав Павлович (10.03.2005 р.н.), уродженець с. Турія.
Станіслав був оператором безпілотних літальних апаратів 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Куп'янського р-ну Харківської області внаслідок ворожого обстрілу і влучання FPV-дрона.
Станіслав був вірний військовій присязі до останнього подиху. Не одружений, виховувався мамою, пішов на війну добровольцем.
«Висловлюємо щирі співчуття мамі, рідним і близьким Станіслава. Хай Господь дає сили пережити непоправний біль втрати. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомимо пізніше. В громаді оголошується триденна жалоба. Вічна пам’ять Герою! Слава захиснику України!» - зазначили у громаді.
