Вибір - бути з Україною: у Луцьку відбувся творчий вечір військовослужбовця «Сталевої сотки» Миколи Більшевича
Сьогодні, 10:00
30 листопада у Палаці культури міста Луцька відбувся авторський ювілейний вечір Миколи Більшевича, чия творчість розпочалась з лірики в мирному житті, а з 2014 року почала наповнюватися текстами, де в кожному рядку – вибір бути сильним, бути вірним, бути з Україною!
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Микола Більшевич - лауреат Всеукраїнських пісенних фестивалів «Українська родина», «Вітрила пригод», «Оберіг», «Червона рута», талановитий письменник і номінант Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», військовослужбовець «Сталевої сотки», сержант із позивним «Бард». Творить і виконує пісні, які лікують душу, підтримують побратимів і вселяють надію тим, хто чекає вдома.
Під час зустрічі ювіляр поділився зі слухачами творчим доробком мирних часів та піснями, народженими у вирі війни.
Присутня на заході заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк передала вітання від Луцького міського голови, подякувала Миколі Більшевичу за мужність і талант, за музику, що піднімає дух українців. Звучали вітання і від бойових побратимів ювіляра.
Глядачі у залі тепло зустрічали кожен концертний виступ, а сам захід став нагадуванням про силу українського духу, про те, що творчість, народжена у найважчі часи, має здатність об’єднувати й надихати.
