Волинянин напідпитку вдарив жінку ножем: як його покарали
Сьогодні, 10:32
Маневицький районний суд Волинської області визнав винним місцевого жителя у спричиненні умисного легкого тілесного ушкодження односельчанці.
Про це йдеться у вироку суду, пише Нова доба.
Інцидент стався вночі 1 жовтня у одному з будинків Маневич. Близько 00:30 між чоловіком та жінкою виникла суперечка на ґрунті особистих неприязних стосунків. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений ударив потерпілу кухонним ножем у ліве стегно.
Судово-медична експертиза встановила: поранення належить до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.
У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся та підтвердив, що діяв умисно. Потерпіла також надала показання й просила суд призначити штраф.
Суд врахував, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не працює та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Пом’якшувальною обставиною визнано щире каяття, обтяжувальною — стан алкогольного сп’яніння.
За вироком суду чоловіка оштрафовано на 1190 гривень (70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у вироку суду, пише Нова доба.
Інцидент стався вночі 1 жовтня у одному з будинків Маневич. Близько 00:30 між чоловіком та жінкою виникла суперечка на ґрунті особистих неприязних стосунків. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений ударив потерпілу кухонним ножем у ліве стегно.
Судово-медична експертиза встановила: поранення належить до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.
У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся та підтвердив, що діяв умисно. Потерпіла також надала показання й просила суд призначити штраф.
Суд врахував, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не працює та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Пом’якшувальною обставиною визнано щире каяття, обтяжувальною — стан алкогольного сп’яніння.
За вироком суду чоловіка оштрафовано на 1190 гривень (70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підліток жорстоко вбив пенсіонерку на Волині
Сьогодні, 11:01
Волинський науковець отримав премію президента України
Сьогодні, 10:49
Волинянин напідпитку вдарив жінку ножем: як його покарали
Сьогодні, 10:32
Вибір - бути з Україною: у Луцьку відбувся творчий вечір військовослужбовця «Сталевої сотки» Миколи Більшевича
Сьогодні, 10:00