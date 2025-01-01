Волинянин напідпитку вдарив жінку ножем: як його покарали





Про це йдеться у вироку суду, пише



Інцидент стався вночі 1 жовтня у одному з будинків Маневич. Близько 00:30 між чоловіком та жінкою виникла суперечка на ґрунті особистих неприязних стосунків. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений ударив потерпілу кухонним ножем у ліве стегно.



Судово-медична експертиза встановила: поранення належить до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.



У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся та підтвердив, що діяв умисно. Потерпіла також надала показання й просила суд призначити штраф.



Суд врахував, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не працює та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Пом’якшувальною обставиною визнано щире каяття, обтяжувальною — стан алкогольного сп’яніння.



За вироком суду чоловіка оштрафовано на 1190 гривень (70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицький районний суд Волинської області визнав винним місцевого жителя у спричиненні умисного легкого тілесного ушкодження односельчанці.Про це йдеться у вироку суду, пише Нова доба Інцидент стався вночі 1 жовтня у одному з будинків Маневич. Близько 00:30 між чоловіком та жінкою виникла суперечка на ґрунті особистих неприязних стосунків. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинуваченийу ліве стегно.Судово-медична експертиза встановила: поранення належить до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся та підтвердив, що діяв умисно. Потерпіла також надала показання й просила суд призначити штраф.Суд врахував, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не працює та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Пом’якшувальною обставиною визнано щире каяття, обтяжувальною — стан алкогольного сп’яніння.За вироком суду чоловіка оштрафовано на 1190 гривень (70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію