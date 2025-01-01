Після затримання у Харкові зрадниці її син почав працювати на фсб

Працівники СБУ затримали агента фсб, який почав працювати на ворога після того, як його матір затримали на підготовці теракту.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб у Харкові. За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий мешканець, чию матір у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.

Як встановило розслідування, після затримання матері, яка на замовлення рф намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, фігурант виїхав до родичів у москву. Там він одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Спочатку ворог завербував його, а потім «повернув» до Харкова виконувати агентурні завдання.

Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу «евакуацію» до рф з врученням відомчої нагороди від фсб та сприянням у вступі до російського вишу.

Згодом він прибув до Харкова і розпочав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ.

Щоб зібрати розвіддані, фігурант обходив місцевість, приховано фотографував потенційні «цілі» та позначав їхні координати на гугл-карті.

Далі агент узагальнював розвідувальні відомості, додавав до них власні коментарі та накопичував у смартфоні для «звіту» фсб.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.
Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

