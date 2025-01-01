Волинський науковець отримав премію президента України

Максим Войчук отримав премію президента України для молодих вчених за наукову роботу у сфері цифрової політики. Він працював у команді з чотирма науковцями із Кременчука.



Про це



З його слів, команда писала різні розділи наукової роботи. Спільні напрацювання об’єднали під назвою "Цифрова стійкість держави як ключовий чинник сталого розвитку в умовах повоєнного відновлення".



У ній науковці запропонували створити цифрову аналітичну платформу, яка б моніторила рівень соціально-економічного потенціалу країни. Як зазначив Максим Войчук, програма б автоматично збирала інформацію, обчислювала показники про розвиток країни та прогнозувала можливі варіанти розвитку подій.



“Робота колективна, тому кожен з авторів має своє бачення продовження цього дослідження в практичному аспекті. Я буду шукати можливості для створення чогось подібного до аналітичного застосунку на рівні громади”, — сказав він.



Максим Войчук отримав нагороду 10 тисяч гривень. На них він планує придбати книги та інші речі для мотивації до наукової роботи.





