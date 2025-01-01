Путін доручив створити «зону безпеки» вздовж північного кордону з Україною

володимир путін на нараді з військовими заявив про необхідність "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною".



Про це повідомляє



Путін оголосив про "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною у районі відповідальності угруповання "Північ".



Російські ЗМі пояснюють, що під цим начебто розуміється необхідність взяття під контроль районів Харківської, Сумської та Чернігівської областей, що межують з РФ.



У неділю, 30 листопада російський диктатор отримав від своїх генералів доповіді про нібито захоплення РФ міст Покровськ на Донеччині і Вовчанськ на Харківщині.



Речник глави Кремля Дмитро Пєсков додав, що командування російської армії доповіло главі Кремля і про результати ведення наступальних дій на інших напрямках.



Які населені пункти "захопив" путін



1 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що, попри заяви РФ, українські захисники вичистили з Куп'янська майже всіх окупантів.



Раніше, 26 жовтня російські генерали повідомили диктатору про те, що на деяких напрямках українські війська нібито "потрапили в оточення". Серед "оточених" міст згадувався і Куп'янськ, причому путін навіть хотів запросити до міста "представників ЗМІ".



Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові протягом останнього тижня активно знищували росіян у Покровську. Від ворога зачищено понад третину міста.



За словами Сирського, керівництво Росії поширює фейки про ситуацію в Куп'янську.

