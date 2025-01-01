Підтвердили загибель на війні волинянина, який більше року вважався зниклим

Більше року рідні чекали живим, але офіційно підтвердили загибель Героя з Волині Василя Цвілюка.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

У громаду повертається на щиті Захисник Цвілюк Василь Дмитрович, 1983 року народження, житель села Звиняче, який більше року вважався зниклим безвісти.

Лише на днях стало відомо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, під час стрілецького бою наш земляк загинув 21 травня 2024 року в районі населеного пункту Новоолександрівка, Покровського району, Донецької області.

«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника, схиляємо голови у скорботі. Нехай Господь Бог допоможе вам перенести цю важку втрату! Вічна слава та шана Василю!» - зазначили у міськраді.

Про час і місце прощання із захисником та чин похорону буде повідомлено додатково.

Теги: загиблі, війна
