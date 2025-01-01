Музей отримав найбільшу колекцію пам’яток в історії України: «допомогло» ДБР

Музей отримав найбільшу колекцію пам’яток в історії України: «допомогло» ДБР
Колишній нардеп, викритий ДБР на крадіжці культурних цінностей з АР Крим, передав свою колекцію музею.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Національний музей історії України отримав понад 7 тисяч унікальних археологічних цінностей. Артефакти виявили працівники ДБР у колишнього народного депутата України, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

Під час досудового розслідування колишній народний обранець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю свою колекцію, навіть з тими експонатами, що не були виявлені під час обшуків.

Це – найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України. Частина артефактів уже представлена відвідувачам музею, оскільки була передана туди на відповідальне зберігання.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.



