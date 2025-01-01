Підліток жорстоко вбив пенсіонерку на Волині

Поліцейські Волині розкрили зухвале вбивство у Володимирському районі. У червні цього року дочка виявила мертвою матір, 78-річну місцеву жительку, у її власному будинку.Поліцейські встановили причетного до злочину - 14-річного місцевого жителя, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.У перші ж години після події до розслідування залучили найдосвідченіших волинських поліцейських. Протягом кількох місяців опитано сотні жителів, зокрема, всіх осіб чоловічої статі та тих, хто міг становити оперативний інтерес. Також переглянуто години відео з камер спостереження, проведено понад 45 обшуків, поліцейські дослідили кожен сантиметр території та відпрацювали кожну людину, яка могла бути причетною чи щось бачити або чути.«Ця трагедія сколихнула мешканців Благодатного. Ознаки насильницької смерті не залишали сумнівів - злочин був жорстоким і зухвалим. Поліцейські практично жили в Благодатному - день і ніч перевіряли версію за версією, розпитували місцевих, шукали бодай найменшу зачіпку. Мотивів розглядали чимало. Злагоджена робота усіх задіяних підрозділів дала свій результат - правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Ним виявився неповнолітній мешканець селища Благодатне», - розповів слідчий у справіВстановлено, що в ніч на 25 червня фігурант шляхом злому вхідних дверей проник до будинку літньої жінки, аби заволодіти її грошима. Коли потерпіла прокинулася і хотіла завадити його діям, нападник жорстоко розправився з нею - завдав численні смертельні удари так званою «фомкою» (металевим ломом) та втік. Її мобільний телефон та знаряддя злочину викинув у колодязь на подвір’ї. Хлопець так нічого і не забрав у пенсіонерки, натомість – позбавив життя жінку.7 листопада слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України - умисне вбивство з корисливих мотивів. 12 листопада суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Слідчі дії тривають.