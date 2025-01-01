На Волині через необережне куріння загорілась господарська споруда
Сьогодні, 09:45
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
1 грудня о 20:18 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Рокині Луцького району.
О 20:34 вогнеборці з м.Луцька прибули до місця виклику, провели бойове розгортання і подали на гасіння пожежі та захисту житлового будинку водяні стволи.
За 20 хвилин пожежу ліквідували, постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі: необережність під час куріння невстановленої особи.
Коментарі 0
