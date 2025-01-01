Курс валют на 2 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив нові курси валют на вівторок, 2 грудня. Долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.Американський долар на 2 грудня подорожчав на 7 копійок. Його офіційний курс становитиме 42,34 грн/долар.Курс єдиної європейської валюти також виріс на 42 копійки на початку грудня. У вівторок євро коштуватиме 49,31 грн/євро.Станом на 16:00 на міжбанківському валютному ринку України долар торгувався на рівні 42,34/42,37 грн, а євро – 49,30/49,32 грн. Гривня демонструє невелике ослаблення до основних валют у порівнянні з попереднім днем.Курс злотого зріс до 11,66 грн/злотий. Тобто польська валюта подорожчала на 13 копійок у порівнянні з попереднім днем.