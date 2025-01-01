На Театральному майдані Луцька почали прикрашати ялинки





Оздоблювати святкові дерева почали у понеділок, 1 грудня. Роботи триватимуть кілька днів.



На ялинки вже монтують каркас, а в наступні дні почнуть прикрашати вогниками.



У коментарі для Василь Мазурок повідомив, що для оздоби ялинок використовують десятки гірлянд, кожна з яких складається приблизно зі сотні світлодіодних лампочок.



Цього року використовують ті самі вогники, які служать кілька сезонів.



Гірлянди монтують по спіралі, обмотуючи дерево від низу до верхівки. Частину елементів щороку докуповують, оскільки деякі лампочки виходять з ладу.



Працівники зазначають, що для прикрашання дерев використовують кілька машин, щоб одночасно монтувати ілюмінацію з різних боків. Команда також відповідає за освітлення міста, тож поєднує встановлення декорацій із щоденними ремонтними роботами.



Нагадаємо, центральні ялинки планують оздобити до 6 грудня. Новорічні дерева в інших мікрорайонах міста обіцяють прикрасити до 22 грудня.

