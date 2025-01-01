Мряка та туман: якою буде погода у Луцьку та на Волині 2 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мряка, вдень без опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мряка, вдень без опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
