Мряка та туман: якою буде погода у Луцьку та на Волині 2 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 грудня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мряка, вдень без опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мряка, вдень без опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

