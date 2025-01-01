Володимирську громаду офіційно перейменували

Володимирська громада офіційно змінила свою назву. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 року, з назви громади була вилучена приставка «Волинська».Про це повідомив очільник громадиВідтепер повна офіційна назва громади – Володимирська міська територіальна громада з адміністративним центром у місті Володимир.Нагадаємо, що 15 грудня 2021 року Верховна Рада України перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир, повернувши місту його історичну назву. Згодом було перейменовано і район. Лише громада до цього часу мала стару назву.