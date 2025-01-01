З початком опалювального сезону 25 волинян отруїлися чадним газом
Сьогодні, 19:09
Із початком опалювального сезону на Волині парамедики виїжджали 16 разів на випадки отруєнням людей чадним газом. Загалом було 25 постраждалих, серед них – 8 дітей.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
КП «ВОЦЕМДМК» нагадує про симптоматику отруєння чадним газом, а саме:
- Головний біль
- Нудота або блювання
- Запаморочення
- Прискорене дихання.
При тяжких випадках це:
- Сплутаність свідомості або її втрата
- Погіршення координації рухів
- Біль у грудях
- Судоми.
"Якщо ви або хтось інший відчуваєте ці симптоми і є підозра на витік чадного газу:
Негайно забезпечте доступ постраждалим до свіжого повітря.
Відкрийте вікна та двері для провітрювання приміщення.
Викличте екстрену медичну допомогу за номером 103.
Викличте службу газу за номером 104", - наголошують медики.
