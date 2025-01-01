З початком опалювального сезону 25 волинян отруїлися чадним газом

Із початком опалювального сезону на Волині парамедики виїжджали 16 разів на випадки отруєнням людей чадним газом. Загалом було 25 постраждалих, серед них – 8 дітей.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

КП «ВОЦЕМДМК» нагадує про симптоматику отруєння чадним газом, а саме:

- Головний біль

- Нудота або блювання

- Запаморочення

- Прискорене дихання.

При тяжких випадках це:

- Сплутаність свідомості або її втрата

- Погіршення координації рухів

- Біль у грудях

- Судоми.

"Якщо ви або хтось інший відчуваєте ці симптоми і є підозра на витік чадного газу:

Негайно забезпечте доступ постраждалим до свіжого повітря.

Відкрийте вікна та двері для провітрювання приміщення.

Викличте екстрену медичну допомогу за номером 103.

Викличте службу газу за номером 104", - наголошують медики.

