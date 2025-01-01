З початком опалювального сезону 25 волинян отруїлися чадним газом

Із початком опалювального сезону на Волині парамедики виїжджали 16 разів на випадки отруєнням людей чадним газом. Загалом було 25 постраждалих, серед них – 8 дітей.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.КП «ВОЦЕМДМК» нагадує про симптоматику отруєння чадним газом, а саме:- Головний біль- Нудота або блювання- Запаморочення- Прискорене дихання.При тяжких випадках це:- Сплутаність свідомості або її втрата- Погіршення координації рухів- Біль у грудях- Судоми."Якщо ви або хтось інший відчуваєте ці симптоми і є підозра на витік чадного газу:Негайно забезпечте доступ постраждалим до свіжого повітря.Відкрийте вікна та двері для провітрювання приміщення.Викличте екстрену медичну допомогу за номером 103.Викличте службу газу за номером 104", - наголошують медики.