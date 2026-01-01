Росіяни вдарили по Одесі
Сьогодні, 09:00
Війська рф у ніч проти 12 січня атакували Одесу. Там пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.
Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
У місті пошкоджений обʼєкт інфраструктури та чотири житлові будинки, ще один — зруйнований. Також постраждали двоє людей.
Частина Пересипського району тимчасово залишилася без електропостачання — фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.
На місці удару розгорнули оперативний штаб та пункт обігріву. Тим часом комунальники закривають вибиті вікна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
У місті пошкоджений обʼєкт інфраструктури та чотири житлові будинки, ще один — зруйнований. Також постраждали двоє людей.
Частина Пересипського району тимчасово залишилася без електропостачання — фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.
На місці удару розгорнули оперативний штаб та пункт обігріву. Тим часом комунальники закривають вибиті вікна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни вдарили по Одесі
Сьогодні, 09:00
Півтори тонни за рік: волиняни активно позбуваються російськомовних книг заради підтримки армії
Сьогодні, 08:20
Ціни на деякі продукти злетіли: що найбільше здорожчало
Сьогодні, 07:15
Тетянин день 2026 року: чому вже не 25 січня та шість речей, які в жодному разі не можна робити
Сьогодні, 05:17