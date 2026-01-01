Росіяни вдарили по Одесі





Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.



У місті пошкоджений обʼєкт інфраструктури та чотири житлові будинки, ще один — зруйнований. Також постраждали двоє людей.



Частина Пересипського району тимчасово залишилася без електропостачання — фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.



На місці удару розгорнули оперативний штаб та пункт обігріву. Тим часом комунальники закривають вибиті вікна.

Війська рф у ніч проти 12 січня атакували Одесу. Там пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

