Ціни на деякі продукти злетіли: що найбільше здорожчало

У грудні 2025 року темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 0,2% за місяць, проте в річному вимірі інфляція становить 8,0%.Про це свідчать дані Державної служби статистики України.За даними статистичного відомства, базова інфляція в грудні була мінімальною — лише 0,1% порівняно з листопадом. Водночас за підсумками всього 2025 року цей показник, як і загальна інфляція, зафіксувався на рівні 8,0%.Як повідомляє Держстат, хоча загальний індекс цін на харчі за місяць майже не змінився, всередині категорій відбулися суттєві коливання:Найбільше здорожчали яйця, продукти переробки зернових, риба, хліб і соняшникова олія (зростання від 0,7% до 5,6%). Також підвищилися ціни на сало, овочі, яловичину та молоко.Здешевшали фрукти, цукор, м’ясо птиці та свинина (на 0,2–4,1%). Менше довелося платити за рис, кисломолочну продукцію і масло.За аналізом Держстату, тютюнова продукція додала в ціні 1,9%, що спричинило загальне зростання вартості алкоголю та тютюну на 1,0%.Транспортні послуги стали дорожчими на 0,7%. Це зумовлено зростанням цін на пальне та мастила (+1,1%), а також підвищенням вартості квитків на залізничний транспорт (+1,3%).Натомість приємна новина чекала на покупців у відділах одягу та взуття: ці товари здешевшали в середньому на 3,9% (взуття — на 4,4%, одяг — на 3,6%).Держстат зазначає, що розрахунки проведено без урахування тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. Спостереження проводилося лише в репрезентативних містах, сільська місцевість до звіту не потрапила.