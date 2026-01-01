Ціни на деякі продукти злетіли: що найбільше здорожчало

Ціни на деякі продукти злетіли: що найбільше здорожчало
У грудні 2025 року темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 0,2% за місяць, проте в річному вимірі інфляція становить 8,0%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, базова інфляція в грудні була мінімальною — лише 0,1% порівняно з листопадом. Водночас за підсумками всього 2025 року цей показник, як і загальна інфляція, зафіксувався на рівні 8,0%.

Що здорожчало, а що здешевшало

Як повідомляє Держстат, хоча загальний індекс цін на харчі за місяць майже не змінився, всередині категорій відбулися суттєві коливання:

Найбільше здорожчали яйця, продукти переробки зернових, риба, хліб і соняшникова олія (зростання від 0,7% до 5,6%). Також підвищилися ціни на сало, овочі, яловичину та молоко.

Здешевшали фрукти, цукор, м’ясо птиці та свинина (на 0,2–4,1%). Менше довелося платити за рис, кисломолочну продукцію і масло.

Як змінилися ціни на алкоголь, одяг і транспорт

За аналізом Держстату, тютюнова продукція додала в ціні 1,9%, що спричинило загальне зростання вартості алкоголю та тютюну на 1,0%.

Транспортні послуги стали дорожчими на 0,7%. Це зумовлено зростанням цін на пальне та мастила (+1,1%), а також підвищенням вартості квитків на залізничний транспорт (+1,3%).

Натомість приємна новина чекала на покупців у відділах одягу та взуття: ці товари здешевшали в середньому на 3,9% (взуття — на 4,4%, одяг — на 3,6%).

Держстат зазначає, що розрахунки проведено без урахування тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. Спостереження проводилося лише в репрезентативних містах, сільська місцевість до звіту не потрапила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ціни на деякі продукти злетіли: що найбільше здорожчало
Сьогодні, 07:15
Тетянин день 2026 року: чому вже не 25 січня та шість речей, які в жодному разі не можна робити
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 12 січня
Сьогодні, 01:30
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8