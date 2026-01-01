Півтори тонни за рік: волиняни активно позбуваються російськомовних книг заради підтримки армії





Про це повідомила директорка бібліотеки Алла Єфремова регіональній представниці Інституту масової інформації Маї Голуб, пише



Загалом бібліотеці вдалося вторгувати 6231 гривню, за які закупили матеріали для плетіння маскувальних сіток і «кікімор» для військових.



Російськомовні книжки до бібліотеки приносили читачі та читачки – збір відбувався в межах волонтерського центру, що діє при установі в межах ініціативи «Меценати для солдатів». Упродовж року бібліотека шість разів передавала зібрані видання на переробку.



Перший збір відбувся 18 лютого – тоді здали 300 кілограмів макулатури за ціною 3,30 гривні за кілограм і отримали близько тисячі гривень. 20 травня передали ще 303 кілограми за тією ж ціною. У липні зібрали 350 кілограмів по 3 гривні за кілограм, у серпні – 426 кілограмів, у жовтні – 310 кілограмів по 3,30 гривні, а наприкінці року, 24 грудня, здали ще 255 кілограмів. Усі виручені кошти бібліотека спрямувала на волонтерські потреби.



За словами Алли Єфремової, у 2026 році ініціативу продовжують на прохання відвідувачів і відвідувачок.



Російськомовних книжок у приватних бібліотеках стає менше, однак люди й далі приносять їх до установи. «Книг уже не так багато, але є… Радію, що наші волиняни такі свідомі у розумінні ворога і ворожого контенту. Уже перший десяток книг принесли», – зазначила бібліотекарка.



У 2024 році у Волинській бібліотеці для юнацтва в межах акції «Скажи ні російській літературі» зібрали 417 кілограмів російськомовної літератури.

