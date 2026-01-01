У Луцьку проведуть в останню путь Героя Івана Прокопця
Сьогодні, 12:38
У вівторок, 20 січня, у Луцьку відбудеться прощання з полеглим Героєм Іваном Прокопцем.
Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.
Завтра, 20 січня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Прокопця Івана Вікторовича (20.01.1991 року народження), який загинув 13 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садове Харківської області.
Сьогодні, 19 січня, о 17:00 тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) у нижній храм кафедрального собору Святої Трійці.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. Перед цим кортеж з тілом військовослужбовця попрямує до будинку на пр. Молоді, 15, де проживав Герой.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у Луцькій міськраді.
