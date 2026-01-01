У Луцьку проведуть в останню путь Героя Івана Прокопця

У Луцьку проведуть в останню путь Героя Івана Прокопця
У вівторок, 20 січня, у Луцьку відбудеться прощання з полеглим Героєм Іваном Прокопцем.

Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.

Завтра, 20 січня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Прокопця Івана Вікторовича (20.01.1991 року народження), який загинув 13 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садове Харківської області.

Сьогодні, 19 січня, о 17:00 тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) у нижній храм кафедрального собору Святої Трійці.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. Перед цим кортеж з тілом військовослужбовця попрямує до будинку на пр. Молоді, 15, де проживав Герой.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у Луцькій міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку проведуть в останню путь Героя Івана Прокопця
Сьогодні, 12:38
Росія атакувала енергообʼєкт ДТЕК в Одесі: понад 30 тисяч родин без світла
Сьогодні, 12:16
На Волині попрощалися із Героєм Олегом Півнем
Сьогодні, 11:57
В аварії на Донеччині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 11:34
Трамп погрожує Гренландії, бо йому не дали Нобелівську премію, - ЗМІ
Сьогодні, 11:20
Медіа
відео
1/8