На Харківщині загинув воїн з Луцька Іван Прокопець

На війні загинув лучанин Іван Прокопець.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Прокопець Іван Вікторович, 20.01.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду санітарного інструктора лікувального відділення медичної роти.

Солдат Прокопець Іван Вікторович загинув 13.01.2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садове Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

