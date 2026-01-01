Відстрочка для студентів 25 років скасовується чи ні: що вирішили в Раді





Про це повідомляє



Рішення Верховної Ради



Для того, аби ця поправка залишилася в тексті закону, потрібно було набрати мінімально 226 голосів.



Однак голосів для її включення не вистачило. "За" проголосували лише 137 народних депутатів. У результаті дану поправку відхилили.



Що пропонувалося Комітетом ВРУ



Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, який представляв у парламенті поправку, аргументував її тим, що відстрочка для студентів не має зловживатися.



"Позиція Комітету по цій поправці дуже проста. По-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом", - заявив Веніславський.



За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну студентів віком від 25 і вище років було 30 тисяч на всю державу, а на сьогодні таких студентів 250 тисяч.



"Тобто це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу і для того, щоб не виконувати свій конституційний обов’язок захищати Вітчизну", - підсумував Веніславський.



Але в результаті голосування народні депутати все ж не схвалили того, аби поправка залишилася в законі. Тож чинні правила щодо відстрочки для студентів залишаються без змін.



Відстрочки від мобілізації



Нагадаємо, що у первинному варіанті законопроєкт №13574 передбачав надання 12-місячної відстрочки від призову для молоді 18-25 років після року служби за контрактом, але до другого читання його значно доповнили, зокрема й правкою щодо скасування відстрочки для студентів 25+.





Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію