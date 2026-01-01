Відстрочка для студентів 25 років скасовується чи ні: що вирішили в Раді

У Верховній Раді сьогодні розглянули поправку до законопроєкту №13574, яка передбачала втрату відстрочки від мобілізації для студентів, що розпочали навчання після 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРУ.

Рішення Верховної Ради

Для того, аби ця поправка залишилася в тексті закону, потрібно було набрати мінімально 226 голосів.

Однак голосів для її включення не вистачило. "За" проголосували лише 137 народних депутатів. У результаті дану поправку відхилили.

Що пропонувалося Комітетом ВРУ

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, який представляв у парламенті поправку, аргументував її тим, що відстрочка для студентів не має зловживатися.

"Позиція Комітету по цій поправці дуже проста. По-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом", - заявив Веніславський.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну студентів віком від 25 і вище років було 30 тисяч на всю державу, а на сьогодні таких студентів 250 тисяч.

"Тобто це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу і для того, щоб не виконувати свій конституційний обов’язок захищати Вітчизну", - підсумував Веніславський.

Але в результаті голосування народні депутати все ж не схвалили того, аби поправка залишилася в законі. Тож чинні правила щодо відстрочки для студентів залишаються без змін.

Відстрочки від мобілізації

Нагадаємо, що у первинному варіанті законопроєкт №13574 передбачав надання 12-місячної відстрочки від призову для молоді 18-25 років після року служби за контрактом, але до другого читання його значно доповнили, зокрема й правкою щодо скасування відстрочки для студентів 25+.


