У Луцьку дебошир вистрілив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
Сьогодні, 14:31
У Луцьку затримали чоловіка, який вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
14 січня у Луцьку на вулиці Наливайка наряд сектору протидії домашньому насильству прибув на виклик від жінки. Вона повідомила, що свекор погрожує виселити її з квартири та поводиться агресивно. У помешканні жінка перебувала разом із малолітнім сином і побоювалась за їхню безпеку.
Екіпаж у складі поліцейських Богдана та Владислава прибув на місце негайно. З чоловіком 1956 року народження почали проводити профілактичну бесіду. Коли його втихомирили, той раптово вийшов до іншої кімнати та повернувся з рушницею, після чого різко націлився у бік невістки та внука. Поліцейські зреагували миттєво. Богдан підскочив до зловмисника, прикривши жінку з дитиною. У цей момент фігурант здійснив постріл.
На щастя, дріб застряг у бронежилеті поліцейського. Поліцейські затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу.
Наразі життю й здоров’ю всіх учасників події нічого не загрожує. Поліцейського оглянули медики, він отримав легке тілесне ушкодження.
«Я рятував дитину. Побачив, як чоловік націлився в бік рідних, і в той момент ні про що більше не думав», — розповів Богдан.
Фігуранта затримали у порядку ст. 208 КПК України. Рушницю вилучили.
За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 348 КК України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.
Дякуємо поліцейським за службу та врятовані життя.
