У Луцьку жінка отруїлася чадним газом: тіло виявили у ванній
У Луцьку в квартирі багатоповерхівки на проспекті Волі 14 січня виявили тіло жінки.

Зі слів очевидців, вона кілька днів не виходила на роботу та не було з нею зв'язку, тому колеги викликали за місцем проживання правоохоронців.

У помешканні поліцейські виявили тіло жінки. Медики, які приїхали на виклик, констатували біологічну смерть.

Як розповіли Волинським Новинам в пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про подію.

Встановлено, що жінка 1980 року народження. Слідів насильницької смерті не виявлено.

За попередніми висновками, жінка померла від отруєння чадним газом.

Відомості відповідним чином зареєстровано.

