Згорів дім у п'яти сімей на Волині: власники будинку розповіли про наслідки пожежі. ВІДЕО





Як розповів Олександр Гаврилюк, власникам квартир із бюджету громади планують виділити матеріальну допомогу. Для цього призначили засідання комісії у селищній раді, де мають розглянути фінансове питання.



"Відбудувати його (будинок — ред.) зараз, у теперішній час зимовий, неможливо. Будемо з людьми радитися, яке бачення у них. На першу пору матеріальну допомогу грошову надамо. Після того як з людьми поспілкуємося, проведемо комісію, де будуть виділені кошти з нашої соціальної статті. Будемо просити депутатів селищної ради, які можуть теж надати допомогу", — сказав посадовець.



Власники згорілих квартир у Маневичах розповіли про пожежу та її наслідки



У двокімнатній квартирі на першому поверсі згорілого будинку мешкала волинянка Галина Носовська з чоловіком та двома дітьми. 13 січня орієнтовно о шостій ранку жінка почула запах диму.



"Чути якийсь дим. Потім я вибігла на вулицю і кругом дому. Побачили через щілини кірпіча червоне – це вогонь. Біжу до дітей збирати, будити. Біжу до сусідки, а вона починає спускатися. Каже: "У вас я якийсь дим чую, горимо". Я заходжу — горить між першим і другим поверхом. У нас перекриття все дерев’яне", — говорить жінка.



Галина Носовська разом із чоловіком працюють у місцевій лікарні. У 2004 році отримали квартиру, яка згоріла. Минулої ночі, зазначила жінка, ночували у подруги.



"Згоріло все. Нічого не осталося, навіть у підвалі лишилися закрутки, все повигоряло... На даний час пообіцяли нам житло, ще ми його не дивилися, але будимо дивитися, облаштовуватися, якщо все добре", — зазначила волинянка.



Житель селища Петро Ляцевич мешкає навпроти будинку, який згорів. Зі слів чоловіка, знав усіх людей, які проживали у квартирах. Займання, каже, почалося з даху.



"Я тут вже 35 років, вже 36-й пішов. Криша почала горіти, а потім все остальне, пішло і пішло. Все вигоріло до підвалу. Діло в тому, що це був щитовий домік, обкладений цеглою. Як тільки всередині вигоріло, стіни попадали..." — зазначив чоловік.



Зі слів речника Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимира Нестерова, виклик про пожежу надійшов о 6:41, вогонь швидко розповсюджувався, бо всі конструкції у будинку – дерев'яні та були обкладені цеглою. Під час пожежі ніхто не травмувався, причину займання наразі встановлюють.



"На місці пожежі працювали більш як 40 співробітників служби ДСНС Волині, було задіяно 8 пожежних автоцистерн, штабний автомобіль. Ліквідація пожежі зафіксована о 10 годині ранку. На місці пожежі ще залишалися рятувальники, бо здійснювався розбір конструкцій, проливання рештків, які могли загорітися", — додав речник служби.



Від початку 2026 року на Волині сталося пів сотні пожеж, у яких загинули дві людини, додав Володимир Нестеров.



