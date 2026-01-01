Снігопад триває: яка ситуація на дорогах Волині

Снігопад триває: яка ситуація на дорогах Волині
Волинські дорожники продовжують працювати в умовах зимових опадів. Уночі та вранці 15 січня на автошляхах державного значення працювали 39 одиниць снігоприбиральної техніки підрядних підприємств.

Дороги розчищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами, пише Суспільне.

Проїзд на автошляхах забезпечений, однак покриття на більшості маршрутів залишається засніженим, оскільки снігопад триває. Дорожня техніка продовжує роботу у посиленому режимі.

Водіїв закликають при плануванні поїздок враховувати прогноз синоптиків. Зокрема, впродовж дня 15 січня очікується снігова погода.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ірландець» Олексій Набойчик з Волині: бойові спогади командира взводу 82-ї ДШБ
Сьогодні, 12:11
Трамп заявив, нібито це Україна, а не путін затягує мирні переговори
Сьогодні, 12:08
Снігопад триває: яка ситуація на дорогах Волині
Сьогодні, 11:44
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Сьогодні, 11:16
У Луцьку до лікарні звернулося вже семеро людей з обмороженнями
Сьогодні, 10:41
Медіа
відео
1/8