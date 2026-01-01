Снігопад триває: яка ситуація на дорогах Волині





Дороги розчищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами, пише



Проїзд на автошляхах забезпечений, однак покриття на більшості маршрутів залишається засніженим, оскільки снігопад триває. Дорожня техніка продовжує роботу у посиленому режимі.



Водіїв закликають при плануванні поїздок враховувати прогноз синоптиків. Зокрема, впродовж дня 15 січня очікується снігова погода.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські дорожники продовжують працювати в умовах зимових опадів. Уночі та вранці 15 січня на автошляхах державного значення працювали 39 одиниць снігоприбиральної техніки підрядних підприємств.Дороги розчищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами, пише Суспільне Проїзд на автошляхах забезпечений, однак покриття на більшості маршрутів залишається засніженим, оскільки снігопад триває. Дорожня техніка продовжує роботу у посиленому режимі.Водіїв закликають при плануванні поїздок враховувати прогноз синоптиків. Зокрема, впродовж дня 15 січня очікується снігова погода.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію