Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів





Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера



"Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу - можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", - йдеться у заяві лідера країни.



Крім того, президент України зазначив, що очікує від Міносвіти та місцевої влади пропозицій щодо організації навчального процесу на час надзвичайної ситуації.



"Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", - підкреслив Зеленський.



В середу, 14 січня, через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України було вирішено запровадити надзвичайний стан в енергетиці.



Нагадаємо, в ніч на 13 січня РФ здійснила чергову масовану атаку із застосуванням різних видів повітряного озброєння - балістичних ракет та ударних безпілотників. Під ударом опинились Київ, Харків, Одеса та інші міста, внаслідок чого були зафіксовані пожежі, руйнування, виникли перебої зі світлом.



Станом на 14 січня в Києві без опалення залишаються близько 400 багатоповерхових будинків. Після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру 9 січня теплопостачання було припинене в понад шести тисячах будинків.



Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко запевнила, що за відсутності нових атак російських окупантів ситуація зі світлом в Києві покращиться вже у четвер, 15 січня.



Зазначимо, міністр енергетики Денис Шмигаль підкреслив, що Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв зі світлом після ударів РФ, ніж Київ. З цієї причини тепер в столиці доводиться вживати кризових заходів.

