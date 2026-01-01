Трамп заявив, нібито це Україна, а не путін затягує мирні переговори

Дональд Трамп стверджує, що Україна, а не росія гальмує укладення потенційної мирної угоди.



Про це він сказав в інтервʼю Reuters, пише



«Я думаю, що він (глава рф володимир путін — ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду», — сказав Трамп.



На запитання, чому ж тоді переговори під керівництвом США досі не допомогли завершити війну, той відповів: «Зеленський».



А коли його запитали, чому, на його думку, український президент стримує переговори, Трамп не уточнив, сказавши лише: «Я просто думаю, що йому, знаєте, важко цього досягти».



У цьому самому інтервʼю президент США заявив, що йому невідомо про можливу майбутню поїздку спецпосланця Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера до Москви, про що раніше писало видання Bloomberg.



А ще Трамп не виключив, що зустрінеться із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

