У Луцьку до лікарні звернулося вже семеро людей з обмороженнями
Сьогодні, 10:41
Щодня до травмпункту в Луцьку звертаються до 40 пацієнтів.
Водночас цей показник нижчий, ніж у літні місяці, коли через активність людей на вулиці травмованих значно більше, розповів у коментарі misto.media заступник директора комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня» Андрій Смольянінов.
«Зараз близько половини звернень — це вуличні травми. Влітку їх більше, а взимку переважають побутові травми в приміщеннях. Але загалом вуличних ушкоджень узимку менше, ніж у теплу пору року», — зазначив Андрій Смольянінов.
У травмпункті наголошують, що чітко пов’язати кількість травм зі снігопадами чи ожеледицею складно.
Натомість з початку холодів до лікарні звернулися семеро пацієнтів з обмороженнями кінцівок. Шістьох з них медики госпіталізували, а одному призначили амбулаторне лікування.
«Одного пацієнта ми вже прооперували, йому ампутували передній відділ стопи. Ще двох намагаємося врятувати від ампутації пальців і стоп», — розповів заступник директора.
Як уникнути переохолодження?
У холодну пору року дотримуйтеся таких порад:
обмежте перебування на вулиці;
одягайте кілька шарів вільного теплого одягу;
обирайте одяг і білизну, які відводять вологу. Якщо тканина намокла — одразу переодягніться;
не стійте довго без руху чи в одній позі;
відмовтеся від алкоголю. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Водночас цей показник нижчий, ніж у літні місяці, коли через активність людей на вулиці травмованих значно більше, розповів у коментарі misto.media заступник директора комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня» Андрій Смольянінов.
«Зараз близько половини звернень — це вуличні травми. Влітку їх більше, а взимку переважають побутові травми в приміщеннях. Але загалом вуличних ушкоджень узимку менше, ніж у теплу пору року», — зазначив Андрій Смольянінов.
У травмпункті наголошують, що чітко пов’язати кількість травм зі снігопадами чи ожеледицею складно.
Натомість з початку холодів до лікарні звернулися семеро пацієнтів з обмороженнями кінцівок. Шістьох з них медики госпіталізували, а одному призначили амбулаторне лікування.
«Одного пацієнта ми вже прооперували, йому ампутували передній відділ стопи. Ще двох намагаємося врятувати від ампутації пальців і стоп», — розповів заступник директора.
Як уникнути переохолодження?
У холодну пору року дотримуйтеся таких порад:
обмежте перебування на вулиці;
одягайте кілька шарів вільного теплого одягу;
обирайте одяг і білизну, які відводять вологу. Якщо тканина намокла — одразу переодягніться;
не стійте довго без руху чи в одній позі;
відмовтеся від алкоголю. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку до лікарні звернулося вже семеро людей з обмороженнями
Сьогодні, 10:41
На війні зняв понад 5000 макросвітлин: дружина безвісти зниклого бійця з Волині організувала виставку його фото
Сьогодні, 10:05