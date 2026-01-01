У Луцьку до лікарні звернулося вже семеро людей з обмороженнями

У Луцьку до лікарні звернулося вже семеро людей з обмороженнями
Щодня до травмпункту в Луцьку звертаються до 40 пацієнтів.

Водночас цей показник нижчий, ніж у літні місяці, коли через активність людей на вулиці травмованих значно більше, розповів у коментарі misto.media заступник директора комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня» Андрій Смольянінов.

«Зараз близько половини звернень — це вуличні травми. Влітку їх більше, а взимку переважають побутові травми в приміщеннях. Але загалом вуличних ушкоджень узимку менше, ніж у теплу пору року», — зазначив Андрій Смольянінов.

У травмпункті наголошують, що чітко пов’язати кількість травм зі снігопадами чи ожеледицею складно.

Натомість з початку холодів до лікарні звернулися семеро пацієнтів з обмороженнями кінцівок. Шістьох з них медики госпіталізували, а одному призначили амбулаторне лікування.

«Одного пацієнта ми вже прооперували, йому ампутували передній відділ стопи. Ще двох намагаємося врятувати від ампутації пальців і стоп», — розповів заступник директора.

Як уникнути переохолодження?

У холодну пору року дотримуйтеся таких порад:

обмежте перебування на вулиці;

одягайте кілька шарів вільного теплого одягу;

обирайте одяг і білизну, які відводять вологу. Якщо тканина намокла — одразу переодягніться;

не стійте довго без руху чи в одній позі;

відмовтеся від алкоголю. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, переохолодження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку до лікарні звернулося вже семеро людей з обмороженнями
Сьогодні, 10:41
На війні зняв понад 5000 макросвітлин: дружина безвісти зниклого бійця з Волині організувала виставку його фото
Сьогодні, 10:05
Єрмак не звертався до жодного ТЦК із бажанням доєднатися до війська, - Міноборони
Сьогодні, 09:50
Росія атакувала дроном центр Львова: він упав біля пам'ятника Бандері. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
Переможець Ігор Нескорених з Волині отримав державну нагороду від Президента
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8