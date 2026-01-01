У Луцьку до лікарні звернулося вже семеро людей з обмороженнями





Водночас цей показник нижчий, ніж у літні місяці, коли через активність людей на вулиці травмованих значно більше, розповів у коментарі



«Зараз близько половини звернень — це вуличні травми. Влітку їх більше, а взимку переважають побутові травми в приміщеннях. Але загалом вуличних ушкоджень узимку менше, ніж у теплу пору року», — зазначив Андрій Смольянінов.



У травмпункті наголошують, що чітко пов’язати кількість травм зі снігопадами чи ожеледицею складно.



Натомість з початку холодів до лікарні звернулися семеро пацієнтів з обмороженнями кінцівок. Шістьох з них медики госпіталізували, а одному призначили амбулаторне лікування.



«Одного пацієнта ми вже прооперували, йому ампутували передній відділ стопи. Ще двох намагаємося врятувати від ампутації пальців і стоп», — розповів заступник директора.



Як уникнути переохолодження?



У холодну пору року дотримуйтеся таких порад:



обмежте перебування на вулиці;



одягайте кілька шарів вільного теплого одягу;



обирайте одяг і білизну, які відводять вологу. Якщо тканина намокла — одразу переодягніться;



не стійте довго без руху чи в одній позі;



відмовтеся від алкоголю. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодня до травмпункту в Луцьку звертаються до 40 пацієнтів.Водночас цей показник нижчий, ніж у літні місяці, коли через активність людей на вулиці травмованих значно більше, розповів у коментарі misto.media заступник директора комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня» Андрій Смольянінов.«Зараз близько половини звернень — це вуличні травми. Влітку їх більше, а взимку переважають побутові травми в приміщеннях. Але загалом вуличних ушкоджень узимку менше, ніж у теплу пору року», — зазначивУ травмпункті наголошують, що чітко пов’язати кількість травм зі снігопадами чи ожеледицею складно.Натомість з початку холодів до лікарні звернулися семеро пацієнтів з обмороженнями кінцівок. Шістьох з них медики госпіталізували, а одному призначили амбулаторне лікування.«Одного пацієнта ми вже прооперували, йому ампутували передній відділ стопи. Ще двох намагаємося врятувати від ампутації пальців і стоп», — розповів заступник директора.У холодну пору року дотримуйтеся таких порад:обмежте перебування на вулиці;одягайте кілька шарів вільного теплого одягу;обирайте одяг і білизну, які відводять вологу. Якщо тканина намокла — одразу переодягніться;не стійте довго без руху чи в одній позі;відмовтеся від алкоголю. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію