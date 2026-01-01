На війні зняв понад 5000 макросвітлин: дружина безвісти зниклого бійця з Волині організувала виставку його фото

Світлана Долгальова — дружина зниклого безвісти військовослужбовця Олександра Країло.



Жінка розповіла



З її слів, Олександр Країло був мобілізований у 2023 році. Служив оператором-навідником БМП-1 у 60 механізованій бригаді, півтора року був на Донеччині.



"Був поранений в плече, 1,5 місяця операції, реабілітації й знову на фронт, — каже дружина. — Планував відпустку на Різдво торік і 12 грудня не вийшов на зв'язок. Сказали, що машина згоріла, він в ній. Сподіваюся, що він вискочив, вижив, дива трапляються".



Як розповідає дружина захисника, Олександр фотографував комах, метеликів, тварин на фронті у перервах між бойовими виїздами. Загалом у зоні бойових дій зняв понад 5000 макросвітлин.



"Це була для нього своєрідна медитація: комашки, травинки, їхні життя, міміка, звички. Він вмів передати це настільки цікаво, що в мене було бажання цим поділитися з людьми, які тут, в мирному житті, часто не можуть побачити це. Коли деякі примудряються це побачити там: серед руїн, боїв та смерті", — говорить жінка.



З-поміж фото Світлана Долгальова вибрала 150 найбільш яскравих. Спеціально для виставки роздрукувала понад 80 робіт, які були створені на Лиманському напрямку.



"Захопився зйомкою Олександр давно. Причому ніколи не вчився, художньої освіти не мав, — каже дружина. — Почуття композиції, кадру, напевно, від мами, вона малювала. А любов до природи — це сімейне, ми так і зійшлися 24 роки тому на спільних вподобаннях".



Виставка зниклого безвісти захисника з Волині Олександра Країло експонується в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Побачити фотографії можна до середини лютого, вхід – вільний.



80 фотографій комах, рослин, тварин і птахів представила на виставці "Дункан. Макрокосмос бойової землі" у Луцьку

