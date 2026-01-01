Єрмак не звертався до жодного ТЦК із бажанням доєднатися до війська, - Міноборони

Андрій Єрмак не звертався до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо проходження військової служби.



Про це повідомило Міністерство оборони у відповіді на депутатське звернення Ярослава Железняка, пимше



«Станом на момент розгляду депутатського звернення громадянин Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався», — йдеться у відповіді відомства.



До цього в Сухопутних військах ЗСУ журналістам «Слідства.Інфо» сказали, що Єрмак не служить у них. А його брат — Денис Єрмак, — який служить у Головному управлінні розвідки Міноборони, тоді оголосив, що щодо служби брат до нього не звертався.



Нагадаємо, Андрій Єрмак через кілька годин після звільнення заявляв виданню New York Post, що вирушає на фронт.



Звільнення Єрмака



Уранці 28 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака, але не назвали причин. Керівник Офісу президента підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому. Він запевнив у повному сприянні зі свого боку.



Журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела стверджував, ніби слідчі дії пов’язані зі спецоперацією «Мідас» — масштабним розслідуванням щодо корупції в енергетичній сфері.



Джерела видання ZN.UA казали, що Єрмаку готують підозру, яка пов’язана «з його зацікавленістю одним із будинків кооперативу “Династія“». Однак «Інтерфакс-Україна» писало, що Єрмак не отримував підозру після обшуків.



А вже ввечері Зеленський заявив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

