Переможець Ігор Нескорених з Волині отримав державну нагороду від Президента

Переможець Ігор Нескорених, ветеран російсько-української війни з Волиніотримав державну нагороду від Президента України.Про це повідомив міський голова НововолинськаОрден «За заслуги» ІІІ ступеня Сергію вручивСергій Гордієвич — ветеран російсько-української війни, родом із Нововолинська, переможець Ігор Нескорених. Закінчив Львівський університет фізичної культури та спорту, працював викладачем фізичного виховання у Нововолинському електромеханічному технікумі. До повномасштабного вторгнення також їздив на заробітки за кордон і працював на будівництвах, аби забезпечити сім’ю — дружинута донькуЗ початком повномасштабної війни добровільно став до лав захисників України: спершу приєднався до місцевої самооборони, згодом був мобілізований. Сергій воював на Сумщині й Харківщині. Під час бойових дій у травні 2022 року зазнав важкого поранення. Після реабілітації увійшов до складу національної збірної України на Іграх Нескорених, де здобув «золото» у парагірськолижному спорті.