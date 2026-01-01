Переможець Ігор Нескорених з Волині отримав державну нагороду від Президента

Переможець Ігор Нескорених з Волині отримав державну нагороду від Президента
Переможець Ігор Нескорених, ветеран російсько-української війни з Волині Сергій Гордієвич отримав державну нагороду від Президента України.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня Сергію вручив Володимир Зеленський.

Сергій Гордієвич — ветеран російсько-української війни, родом із Нововолинська, переможець Ігор Нескорених. Закінчив Львівський університет фізичної культури та спорту, працював викладачем фізичного виховання у Нововолинському електромеханічному технікумі. До повномасштабного вторгнення також їздив на заробітки за кордон і працював на будівництвах, аби забезпечити сім’ю — дружину Тетяну та доньку Олену.

З початком повномасштабної війни добровільно став до лав захисників України: спершу приєднався до місцевої самооборони, згодом був мобілізований. Сергій воював на Сумщині й Харківщині. Під час бойових дій у травні 2022 року зазнав важкого поранення. Після реабілітації увійшов до складу національної збірної України на Іграх Нескорених, де здобув «золото» у парагірськолижному спорті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, ветеран
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переможець Ігор Нескорених з Волині отримав державну нагороду від Президента
Сьогодні, 08:20
В Україні запустили «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною
Сьогодні, 07:15
Путін застосовує «подвійні удари» по енергетиці України: експерт розкрив нову тактику РФ
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 15 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 15 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8