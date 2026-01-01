Переможець Ігор Нескорених з Волині отримав державну нагороду від Президента
Сьогодні, 08:20
Переможець Ігор Нескорених, ветеран російсько-української війни з Волині Сергій Гордієвич отримав державну нагороду від Президента України.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня Сергію вручив Володимир Зеленський.
Сергій Гордієвич — ветеран російсько-української війни, родом із Нововолинська, переможець Ігор Нескорених. Закінчив Львівський університет фізичної культури та спорту, працював викладачем фізичного виховання у Нововолинському електромеханічному технікумі. До повномасштабного вторгнення також їздив на заробітки за кордон і працював на будівництвах, аби забезпечити сім’ю — дружину Тетяну та доньку Олену.
З початком повномасштабної війни добровільно став до лав захисників України: спершу приєднався до місцевої самооборони, згодом був мобілізований. Сергій воював на Сумщині й Харківщині. Під час бойових дій у травні 2022 року зазнав важкого поранення. Після реабілітації увійшов до складу національної збірної України на Іграх Нескорених, де здобув «золото» у парагірськолижному спорті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня Сергію вручив Володимир Зеленський.
Сергій Гордієвич — ветеран російсько-української війни, родом із Нововолинська, переможець Ігор Нескорених. Закінчив Львівський університет фізичної культури та спорту, працював викладачем фізичного виховання у Нововолинському електромеханічному технікумі. До повномасштабного вторгнення також їздив на заробітки за кордон і працював на будівництвах, аби забезпечити сім’ю — дружину Тетяну та доньку Олену.
З початком повномасштабної війни добровільно став до лав захисників України: спершу приєднався до місцевої самооборони, згодом був мобілізований. Сергій воював на Сумщині й Харківщині. Під час бойових дій у травні 2022 року зазнав важкого поранення. Після реабілітації увійшов до складу національної збірної України на Іграх Нескорених, де здобув «золото» у парагірськолижному спорті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Переможець Ігор Нескорених з Волині отримав державну нагороду від Президента
Сьогодні, 08:20
Путін застосовує «подвійні удари» по енергетиці України: експерт розкрив нову тактику РФ
Сьогодні, 05:17
Чи очікувати магнітні бурі 15 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30